Російська армія обстріляла два прикордонних міста в Сумській області: палали будинки (ФОТО)

Вночі і зранку 30 квітня російські війська здійснили дев'ять обстрілів прикордонних громад Сумської області. Як повідомили у обласній військовій адміністрації, загалом зафіксовано 57 вибухів.

Так, по території Середино-Будської громади ворог бив з мінометів (шість вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Також зафіксовано артобстріл (дев'ять вибухів) міста Середина-Буда. Внаслідок цього сталася пожежа житлового будинку та літньої кухні. Пошкоджено лінії електромережі. Крім того, по території громади здійснено і обстріл з реактивної системи залпового вогню (20 вибухів).

По Зноб-Новгородській громаді з території РФ здійснено авіаудар двома керованими авіабомбами. Є пошкодження нежитлових будівель. Крім того, одну міну скинув ворог на територію Білопільської громади.

По Дружбівській громаді з російської території здійснено обстріл з РСЗВ "Град" (чотири вибухи у місті Дружба). Внаслідок влучання у житловий будинок під час обстрілу сталася пожежа.

Фото: ГУ ДСНС у Сумській області

Також пошкоджено приміщення відділення банку. Крім того, один з боєприпасів влучив в дах двоповерхового 12-квартирного житлового будинку. Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будинку.

В свою чергу, як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Сумській області, рятувальники залучалися до ліквідації наслідків ворожих обстрілів з боку країни-агресорки у трьох перелічених місцевостях.

Так, зазначено, що в Середино-Будській громаді черговий караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідував пожежу в житловому секторі, що виникла через потрапляння ворожих боєприпасів: палав житловий будинок та літня кухня.

Фото: ГУ ДСНС у Сумській області

У Дружбівській громаді співробітники 33-го державного пожежно-рятувального поста ліквідовували загоряння в 4-квартирному житловому будинку, запобігши поширенню полум’я на все помешкання, а у Зноб-Новгородській громаді рятувальники залучались до ліквідації наслідків нанесеного ворожого авіаційного удару.