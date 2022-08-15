Російська армія обстріляла одне з підприємств Харкова

Уночі 15 серпня армія країни-агресора РФ обстріляла Слобідський район Харкова, влучивши по території одного з підприємств.

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Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Уночі о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Влучання на територію одного з підприємств міста», - зазначив мер.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Зазначимо, 13 серпня російські окупанти обстріляли два райони Харкова.

У Немишлянському районі отримала поранення жінка. Пошкоджено тролейбуси, автомобілі, вибиті вікна в будинках.

У Новобаварському районі пошкоджень зазнала будівля коледжу. За попередньою інформацією, окупанти випустили ракети типу С-300 з території Бєлгородської області.