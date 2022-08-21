Російська армія обстріляла Зеленодольськ з "Ураганів": є загибла та шість поранених

Одна людина загинула та шість були поранені 21 серпня внаслідок російського обстрілу Зеленодольська Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"У Зеленодольськ прилетіли 15 реактивних снарядів. Загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранені, серед них 9-річний хлопчик. Всі у лікарні. Один з постраждалих важкий", - зазначив він.

За словами керівника області, у місті є руйнування житла. Російські снаряди пошкодили й дитячу спортивну школу. На місці працюють рятувальники та поліція, деталі з'ясовуються.

Натомість голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі зазначає, що "є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка", поранено шість осіб, але про загиблу жінку не повідомляється.

Нагадаємо також, що вночі 21 серпня російська армія з боку Запорізької області обстріляла зі ствольної артилерії Нікополь, Марганець та Мирівську громаду.