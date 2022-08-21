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Російська армія обстріляла Зеленодольськ з "Ураганів": є загибла та шість поранених
Одна людина загинула та шість були поранені 21 серпня внаслідок російського обстрілу Зеленодольська Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"У Зеленодольськ прилетіли 15 реактивних снарядів. Загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранені, серед них 9-річний хлопчик. Всі у лікарні. Один з постраждалих важкий", - зазначив він.
За словами керівника області, у місті є руйнування житла. Російські снаряди пошкодили й дитячу спортивну школу. На місці працюють рятувальники та поліція, деталі з'ясовуються.
Натомість голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі зазначає, що "є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка", поранено шість осіб, але про загиблу жінку не повідомляється.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо також, що вночі 21 серпня російська армія з боку Запорізької області обстріляла зі ствольної артилерії Нікополь, Марганець та Мирівську громаду.