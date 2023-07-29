Російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю: є загиблі

Дві людини загинули 29 липня внаслідок ракетного удару російської армії по Запоріжжю. Про це повідомив у Telegram-каналі секретар міської Ради, виконувач обов'язків мера Анатолій Куртєв.

"Нелюди-окупанти вдарили по Запоріжжю. Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих людей", - написав він.

За словами посадовця, вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету. На місцях розгорнуто намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби. Фото ж наслідків обстрілу офіційно наразі не публікуються.

Куртєв закликав мешканців, чия оселя зазнала пошкоджень, звертайтися за номером 15-80 (лише зі стаціонарних телефонів), а також за номерами 061-787-15-80; 050-414-15-80; 067-656-15-80; 095-220-41-11; 067-220-41-12.

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