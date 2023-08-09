Армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю: зруйновано храм ПЦУ, є загиблі (ФОТО, ВІДЕО)

Російські війська ввечері 9 серпня завдали ракетного удару по Запоріжжя, внаслідок чого руйнування отримав храм та торговельні точки у Шевченківському районі. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Наразі відомо про трьох загиблих цивільних людей. Медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки. Працюємо над ліквідацією наслідків справи рук країни-терориста", - зазначив він.

Крім того, за словами очільника області, відомо про щонайменше сім постраждалих, але їхня кількість може збільшитися, оскільки в багатьох квартирах вибило вікна, через що розлетілись уламки скла.

Втім, у міністр внутрішніх справ Ігор Клименко спростував загибель саме трьох людей, заявивши, що "одну особу вдалося реанімувати". За його словами, рятувальники оперативно загасили пожежу в господарчій будівлі, а поліція провела поквартирний обхід житлових будинків. Загиблих чи травмованих виявлено не було. Постраждали ж люди, які в час "прильоту" перебували на вулиці.

Судячи з опублікованих фотоматеріалів, йдеться про церкву Петра й Павла, що на розі вулиць Вороніна та Спартака Маковського (колишня Косигіна) на Шевченківському житломасиві.

Раніше ця церква була єдиним у Запоріжжі храмом Істинно-православної церкви, але згодом перейшла до Української православної церкви Київського патріархату, а після утворення на основі останньої Православної церкви України відповідно, перейшла до неї. Запорізька єпархія ПЦУ руйнування свого храму в середу підтвердила.

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Подію прокоментував у своєму Telegram-каналі й президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, на цей вчинок військові країни-агресора отримають "відповідь на передовій".

"Запоріжжя. Ще один удар російських терористів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним. Триває рятувальна операція. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій – завдяки нашим героїчним воїнам", - написав він.