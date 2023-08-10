Російська армія знову атакувала Запоріжжя: постраждав готель, є загиблий (ФОТО, ВІДЕО)

Російська армія ввечері 10 серпня вчергове завдала удару по Запоріжжю, пошкодивши об‘єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Судячи з опублікованих очільником регіону фотографій, від влучання поряд постраждав готель Reikartz, розташований на набережній. Також знищено автомобілі, що стояли біля будівлі.

"Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія. На місці працюють всі служби, аби мінімізувати збитки, які намагається нам наносити держава-агресорка. Найголовніше - життя наших людей. Після того, як медики завершать надавати допомогу всім постраждалим, інформацію буде оприлюднено", - зазначив Малашко.

Обстріл також прокоментував у своєму Telegram-каналі й президент Володимир Зеленский. За його словами, відомо про щонайменше одного загиблого внаслідок атаки, але є й поранені.

"Запоріжжя. Місто щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Є поранені. Всі служби на місцях. Працюють, рятують людей", - зазначив глава держави.

За словами ж секретаря Запорізької міської ради, виконуючого обов'язки мера Анатолія Куртєва, що прибув на місце події, кількість постраждалих внаслідок атаки вже збільшилася до дев'яти людей. Одна людина загинула. Також зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів. За даними ж Малашка, поранено сім людей, з яких один у важкому стані.

Нагадаємо, що минулого вечора внаслідок удару по Шевченківському масиву в Запоріжжі руйнування отримав тамтешній храм Петра й Павла Православної церкви України. Загинуло ж троє людей.