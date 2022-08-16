Російська армія знову обстріляла з "Градів" житлові квартали Нікополя (ФОТО)

Російські окупаційні війська вдень 16 серпня знову обстріляли житлові квартали Нікополя Дніпропетровської області. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії. Попередньо, четверо людей поранені. Один з них ушпиталений", - зазначив чиновник.

За його словами, у місті понівечені кілька приватних будинків, а ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці.

Зазначимо також, що, як повідомляв начальник Нікопольскої районної військової адміністрації Євген Євтушенко, двіча за ніч на 16 серпня армія РФ обстрілювала територію Червоногригорівської громади.

"Ціллю окупантів стали приватні будинки мешканців Червоногригорівки та агропідприємство. Пошкоджено дев’ять будинків, газопроводи, лінії електропередач, склади з зерном, сільськогосподарську техніку та господарські приміщення. Попередньо – поранених та загиблих немає", - зазначав він.

Нагадаємо, що минулої ночі окупанти також обстрілювали Нікопольський район і взагалі останній місяць роблять це регулярно, розташовуючись при цьому в районі Запорізької атомної електростанції, що на протилежному боці Каховського водосходивща.