Російська армія знову завдала ракетних ударів по Харкову 

Армія Російської Федерації вранці, 21 липня, завдала ракетних ударів по Харкову. У місті оголошена повітряна тривога.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Росіяни наносять удари по Харкову", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА закликав місцевих жителів перебувати в укриттях, без нагальної потреби не виходити на вулиці та не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, протягом 20 липня російські окупанти проводили масований обстріл населених пунктів Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського районів та міста Харків. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.