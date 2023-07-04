Російська атака дронами по Сумах. Кількість загиблих і постраждалих зросла

Кількість загиблих внаслідок російської атаки дронами міста Суми, яка відбулася 3 липня, зросла до 4.

Про це повідомив міський голова Олександр Лисенко.

"Троє загиблих. 21 людина поранена. Четверо залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога", - зазначив він.

У вівторок, 4 липня у Сумах оголосили День жалоби.

Нагадаємо, війська РФ 3 липня атакували Суми дронами Shahed, пошкодивши адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. По центру міста було зафіксовано чотири "прильоти". Станом на 18:00 3 липня було відомо про двох загиблих та 19 поранених.