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Російська атака дронами по Сумах. Кількість загиблих і постраждалих зросла
Кількість загиблих внаслідок російської атаки дронами міста Суми, яка відбулася 3 липня, зросла до 4.
Про це повідомив міський голова Олександр Лисенко.
"Троє загиблих. 21 людина поранена. Четверо залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога", - зазначив він.
У вівторок, 4 липня у Сумах оголосили День жалоби.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, війська РФ 3 липня атакували Суми дронами Shahed, пошкодивши адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. По центру міста було зафіксовано чотири "прильоти". Станом на 18:00 3 липня було відомо про двох загиблих та 19 поранених.