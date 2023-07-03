Російська атака по Сумах. Кількість загиблих і постраждалих зросла

Унаслідок атаки безпілотниками по Сумах, яку російські окупанти здійснили вранці 3 липня, загинули вже двоє людей. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зазначається, що станом на 18:00 зафіксовано 19 поранених. У закладах охорони здоров'я залишаються четверо постраждалих, двоє з яких – у важкому стані в реанімації. Стан ще двох госпіталізованих – середнього ступеня важкості.

Іншим 15 постраждалим надали медичну допомогу й відпустили додому. Ідеться, зокрема, про пʼятирічну дитину.

Нагадаємо, війська РФ атакували Суми дронами Shahed, пошкодивши адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. По центру міста було зафіксовано чотири "прильоти".

Станом на 13:00 повідомлялося про одну загиблу людину й 16 поранених.