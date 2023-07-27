Російська авіабомба влучила поруч із пʼятиповерхівкою на Харківщині, загинула жінка (ФОТО)

У ніч на 27 липня війська РФ завдали удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району Харківської області. Внаслідок цього одна людина загинула, а ще четверо постраждали. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що снаряд влучив поруч із пʼятиповерховим житловим будинком – він пошкоджений, в одній із квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідню девʼятиповерхівку.

Унаслідок атаки загинула 74-річна жінка. Крім того, постраждали жінки 35-ти, 81-го й 71-го років та 74-річний чоловік, їхній стан середній.

Наслідки російської атаки на смт Ківшарівка, 27 липня 2023. Фото: Олег Синєгубов / Telegram Наслідки російської атаки на смт Ківшарівка, 27 липня 2023. Фото: Олег Синєгубов / Telegram Наслідки російської атаки на смт Ківшарівка, 27 липня 2023. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Також вночі російські загарбники влучили ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.

Протягом доби 26 липня окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського й Куп'янського районів. Ворог застосовував артилерію, міномети та іншу зброю.

Сталися лісові пожежі, в селі Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом було пошкоджено будівлю ліцею. А в селі Перовське також мінометним обстрілом пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.