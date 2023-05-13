Російська авіація атакувала Берислав: є руйнування

Зранку 13 травня російська авіація завдала ударів по Бериславу Херсонської області. Внаслідок атак зафіксували численні руйнування.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Фото: Telegram-канал Прокудіна Фото: Telegram-канал Прокудіна Фото: Telegram-канал Прокудіна Фото: Telegram-канал Прокудіна

Зафіксували пошкодження будівлі об'єкта критичної інфраструктури міста.

"Дивом обійшлося без постраждалих серед мирних людей", — уточнив Прокудін.

Споживачі в Бериславі залишилися без електропостачання через обстріл міста. Енергетики працюють, аби повернути світло в оселі містян, запевнили в ОДА.

Крім того, Прокудін проінформував, що за минулу добу противник здійснив – 88 обстрілів Херсонської області, випустивши 445 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, ПТРК, БПЛА та авіації. Саме місто Херсон ворог обстріляв 15 разів.

Внаслідок атак дві людини загинули, ще чотири дістали поранення. Окупанти пошкодили житлові квартали населених пунктів області, а також будівлю і територію закладу освіти у Херсоні та будівлю сільради у Білозерській селищній громаді Херсонського району.

Нагадаємо, напередодні росіяни протягом доби 11 травня 90 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.