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Російська авіація атакувала Козацьке на Херсонщині: є загиблий та поранені

Російська авіація атакувала Козацьке на Херсонщині: є загиблий та поранені
Наслідки обстрілу. Фото: Офіс генерального прокурора

Армія країни-агресора РФ вкотре вдарила по Козацькому у Херсонській області. По мирному населеному пункту ворог випустив дві керовані авіабомби.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Через обстріл Козацького загинув один мирний житель", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок ворожої атаки поранення отримали троє людей – 35-річна жінка, 88-річний чоловік та 17-річний хлопець.

Поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу. 

Нагадаємо, окупанти постійно обстрілюють Херсонську область. Тільки протягом доби 16 червня російські війська 75 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини загинули, 25 - дістали поранення.

Автор:
Ніна Комащенко