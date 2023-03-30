Російська авіація атакувала Херсонську область: окупанти цілилися по житлових будинках

Війська Російської Федерації зранку 30 березня задіяли авіацію для нанесення ударів по житлових будинках в селі Львове Бериславського району, Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками снарядів понівечено близько десяти домівок місцевих жителів.

За інформацією ОВА, повідомлення про постраждалих не надходили.

"Ворог прицільно вдарив керованими авіабомбами по мирних людях. На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали", — йдеться в повідомленні адміністрації.

Нагадаємо, що протягом доби 29 березня окупанти 45 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Напередодні противник здійснив 34 обстрілипо мешканцям Херсонської області. У Херсоні снаряди влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також виробничого приміщення "Укрпошти".