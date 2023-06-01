Російська авіація атакувала хлібозавод у Бериславі (ФОТО)

Російські окупаційні війська сьогодні, 1 червня, завдали авіаційного удару по місту Берислав на Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, у Бериславі зафіксовано два “прильоти” керованих авіабомб. Через ворожий удар двоє чоловіків, 57 та 20 років, отримали легкі поранення.

Армія РФ гатила по місту й з мінометів, через що постраждала місцева жителька. Їй надають медичну допомогу.

Крім того, ворожа авіація “кошмарила” й Козацьке Новокаховської громади, – по мирному селищу вдарили трьома керованими авіабомбами.

Через ворожі удари пошкоджено житлові будинки.

Зауважимо, протягом доби 31 травня окупанти 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, 5 - дістали поранення.