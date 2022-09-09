Російська авіація нанесла удар по лікарні в Сумській області

9 вересня, після 09:00 ранку російські окупаційні війська задіяли авіацію для нанесення удару по лікарні в Великописарівської громаді Сумьскої області. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини - сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню", - написав Живицький в Telegram.

В результаті удару приміщення лікарні зруйновано, є постраждалі серед людей. Інші подробиці місцева влада повідомить згодом.