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Російська авіація вдарила по підприємству на прикордонні Чернігівщини: є руйнування (ФОТО)
Російські окупаційні війська близько 16:00 14 квітня нанесли удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі на Чернігівщині.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"Внаслідок удару є руйнування будівель. Попередньо, один працівник підприємства поранений", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 4 квітня завдала авіаудару по селу Печенюги в Чернігівській області, внаслідок чого там загорівся будинок.