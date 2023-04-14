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Російська авіація вдарила по підприємству на прикордонні Чернігівщини: є руйнування (ФОТО)

Російська авіація вдарила по підприємству на прикордонні Чернігівщини: є руйнування (ФОТО)
Наслідки удару. Фото: Telegram ОК "Північ"

Російські окупаційні війська близько 16:00 14 квітня нанесли удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі на Чернігівщині.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Внаслідок удару є руйнування будівель. Попередньо, один працівник підприємства поранений", - йдеться у повідомленні.

Фото 2 — Російська авіація вдарила по підприємству на прикордонні Чернігівщини: є руйнування (ФОТО)
Наслідки удару. Фото: Telegram ОК "Північ"

На місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС.

Фото 3 — Російська авіація вдарила по підприємству на прикордонні Чернігівщини: є руйнування (ФОТО)
Наслідки удару. Фото: Telegram ОК "Північ"

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 4 квітня завдала авіаудару по селу Печенюги в Чернігівській області, внаслідок чого там загорівся будинок.

Автор:
Ніна Комащенко