Російська авіація вдарила по підприємству на прикордонні Чернігівщини: є руйнування (ФОТО)

Російські окупаційні війська близько 16:00 14 квітня нанесли удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі на Чернігівщині.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Внаслідок удару є руйнування будівель. Попередньо, один працівник підприємства поранений", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару. Фото: Telegram ОК "Північ"

На місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС.

Наслідки удару. Фото: Telegram ОК "Північ"

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 4 квітня завдала авіаудару по селу Печенюги в Чернігівській області, внаслідок чого там загорівся будинок.