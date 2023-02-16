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Російська авіація завдала двох ракетних ударів по Вовчанську, є поранені
Російські окупаційні війська вранці 16 лютого обстріляли Вовчанськ Харківської області. Зафіксовано два ракетні удари.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, за попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією.
"Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник "Харківобленерго". Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою", - повідомив Синєгубов.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також внаслідок авіаудару поранення отримали 5 чоловіків віком від 35 до 65 років, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно.
Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.
Нагадаємо, минулої доби ворожого обстрілу зазнали населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.