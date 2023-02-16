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Російська авіація завдала двох ракетних ударів по Вовчанську, є поранені

Російська авіація завдала двох ракетних ударів по Вовчанську, є поранені

Російські окупаційні війська вранці 16 лютого обстріляли Вовчанськ Харківської області. Зафіксовано два ракетні удари.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, за попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією.

"Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник "Харківобленерго". Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою", - повідомив Синєгубов.

Також внаслідок авіаудару поранення отримали 5 чоловіків віком від 35 до 65 років, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.

Нагадаємо, минулої доби ворожого обстрілу зазнали населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

Автор:
Ніна Комащенко