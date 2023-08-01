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Російська ДРГ намагалася перетнути кордон і проникнути в Україну
Вночі 1 серпня на Чернігівщині в межах Семенівської громади прикордонники зупинили спробу диверсійно-розвідувальної групи ворога перетнути державний кордон України.
Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, чотирьох озброєних осіб було помічено прикордонниками 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів.
По диверсантам відразу відкрили вогонь на ураження. І під вогневим впливом прикордонників ворог відступив.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Для посилення цього напрямку на місце висунулися резерви підрозділів Держприкорднослужби та ЗСУ.
Зауважимо, 3 липня росіяни намагалися проникнути на територію Сумщини, а зазнавши невдачі, відкрили вогонь по цивільному населенню.
Як повідомлялося раніше, північний кордон в Україні посилять особовим складом і бойовою технікою.