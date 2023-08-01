Російська ДРГ намагалася перетнути кордон і проникнути в Україну

Вночі 1 серпня на Чернігівщині в межах Семенівської громади прикордонники зупинили спробу диверсійно-розвідувальної групи ворога перетнути державний кордон України.

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, чотирьох озброєних осіб було помічено прикордонниками 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів.

По диверсантам відразу відкрили вогонь на ураження. І під вогневим впливом прикордонників ворог відступив.

Для посилення цього напрямку на місце висунулися резерви підрозділів Держприкорднослужби та ЗСУ.

Зауважимо, 3 липня росіяни намагалися проникнути на територію Сумщини, а зазнавши невдачі, відкрили вогонь по цивільному населенню.

Як повідомлялося раніше, північний кордон в Україні посилять особовим складом і бойовою технікою.