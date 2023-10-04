Російська ППО збила власний винищувач Су-35С над Токмаком – розвідка Британії

Російські сили протиповітряної оборони, імовірно, збили один із своїх власних багатоцільових бойових літаків Су-35С FLANKER M над Токмаком, приблизно за 20 км позаду поточної лінії фронту.

Про це повідомляється у щоденному огляді британської розвідки.

Це свідчить про можливу недолік систем впізнавання та управління в повітряному просторі, що має важливе значення для безпеки власних літаків.

Зазначено, що Росія вже зазнала значних втрат у бойових літаках з нерухомим крилом під час вторгнення в Україну, і це, ймовірно, є п'ятою втратою модернізованих літаків Су-35С, які є одними з найсучасніших бойових літаків у російському озброєнні.

Згідно з повідомленням, окупований Токмак, є важливим містом, сильно укріпленим, і часто використовується російським штабом для керування операціями на цій ділянці лінії фронту. Штаби зазвичай захищаються системами протиповітряної оборони малої та середньої дальності.

Цей інцидент може мати серйозні наслідки для російських військових операцій та підкреслити слабкі сторони їхньої протиповітряної оборони.

За даними Генштабу ЗСУ, РФ вже втратила у війні 315 літаків і 316 гелікопткрів.