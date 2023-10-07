Російська ракета влучила між двома багатоквартирними будинками на Харківщині (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Окупанти завдали ракетного удару по селу Пересічне Харківського району.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни продовжують терористичні атаки на мирне населення Харківщини. Сьогодні ворог завдав ракетного удару по селу Пересічне Харківського району", - зазначив Синєгубов.

За його словами, ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками.

В будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло та сталася пожежа.

Як повідомив очільник області, медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років через гостру реакцію на стрес.

Зауважимо, вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 3 житлові будинки та сталася пожежа.

Нагадаємо, 6 жовтня ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок ворожої атаки знищено житловий будинок на 3 квартири.