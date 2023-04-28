Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Умані

Вранці у п’ятницю, 28 квітня, російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. Одна з ворожих ракет влучила у багатоповерхівку в Умані Черкаської області.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Цього ранку окупанти атакували Черкащину. Маємо два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі", - зазначив він.

За словами очільника області, станом на 6.00 ранку відомо про 5 потерпілих.

Наразі на місці працюють служби ДСНС, поліції та медики.

Мережею ширяться перші кадри з місці чергового теракту росіян. На відео – дев'ятиповерховий будинок у місті Умань.

Місцеві жителі, які перебували у будинку, прокоментували момент влучання ворожої ракети: "Ракета попала в наш будинок. Тут спали діти. Ми всі в крові. В нас немає ні вікон, нічого".