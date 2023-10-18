Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі: є загиблі та поранені (ФОТО)

Вночі 18 жовтня армія країни-агресора РФ здійснила 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого дві людини загинули, 4 поранені, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, сьогодні вночі, у період часу з 01:33 по 01:48, рашистські терористичні війська нанесли 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Наразі тип ракет встановлюється.

Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста.

Частково зруйновано квартири у двох підʼїздах будинку.Пошкоджено 8 квартир.

Як зазначив очільник області, на цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти.

На місці події триває пошуково-рятувальна операція та працюють усі відповідні служби.

Жителів будинку евакуйовано. Їм буде надано тимчасове житло. Наразі мешканцям будинку продовжують надавати допомогу у комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому Пункті Незламності.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на російський ракетний удар по Запоріжжю, зазначивши, що такі методи ведення агресивної війни проти цивільних демонструють, що держава Росія продовжує поводити себе як терористична організація.