Російська ракета влучила в промисловий об'єкт в Кривому Розі

Росіяни завдали ракетного удару по промисловому об'єкту в Кривому Розі. Про це на своєму телеграм-каналі написав Олександр Вілкул

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"Кривий Ріг. Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури", - написав він.

Інших подробиць він не повідомив.

Тим часом місцеве видання "Перший Криворізький" пише, що увечері 6 грудня в місті чули вибухи. Даних про постраждалих чи руйнування поки немає.

Нагадаємо, російські війська 6 грудня завдали удару по будівлі Херсонського водоканалу, в результаті обстрілу там виникла пожежа. За попередньою інформацією загинув один працівник підприємства.