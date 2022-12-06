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- Війна Війна
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- Події
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Російська ракета влучила в промисловий об'єкт в Кривому Розі
Росіяни завдали ракетного удару по промисловому об'єкту в Кривому Розі. Про це на своєму телеграм-каналі написав Олександр Вілкул
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"Кривий Ріг. Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури", - написав він.
Інших подробиць він не повідомив.
Тим часом місцеве видання "Перший Криворізький" пише, що увечері 6 грудня в місті чули вибухи. Даних про постраждалих чи руйнування поки немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, російські війська 6 грудня завдали удару по будівлі Херсонського водоканалу, в результаті обстрілу там виникла пожежа. За попередньою інформацією загинув один працівник підприємства.