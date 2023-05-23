ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Російська ракета зруйнувала багатоповерхівку в Авдіївці: під руїнами є люди

обстріли донецької області, обстріли авдївки
Наслідки обстрілу Авдіївки. Фото: Facebook Віталія Барабаша

Російські окупаційні війська 23 травня завдали чергового ракетного удару по Авдіївці Донецької області. Ракета влучила в дев'ятиповерховий будинок, є постраждалі.

Про це в Facebook повідомив голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш.

обстріли донецької області, обстріли авдіївки обстріли донецької області, обстріли авдіївки обстріли донецької області, обстріли авдіївки обстріли донецької області, обстріли авдіївки
обстріли донецької області, обстріли авдіївки
Фото: Facebook Віталія Барабаша
обстріли донецької області, обстріли авдіївки
Фото: Facebook Віталія Барабаша
обстріли донецької області, обстріли авдіївки
Фото: Facebook Віталія Барабаша
обстріли донецької області, обстріли авдіївки
Фото: Facebook Віталія Барабаша

Ракета зруйнувала багатоповерхівку — під завали знаходяться щонайменше дві людини. В адміністрації допускають, що під руїнами можуть бути до 5 людей.

Також внаслідок атаки двоє людей дістали поранення, одна жінка — у важкому стані.

"Людей вже не рятують ані міцні стіни будинків, ані розташування бомбосховищ - від ракет та ФАБів в Авдіївці не сховатися! Треба лише евакуюватися! Адже під важкими плитами, руїнами будівель можна поховати себе навічно. Така страшна смерть чатує на кожного, хто досі залишається у місті. Небезпечно всюди!", — звернувся Барабаш до місцевих жителів.

Нагадаємо, протягом доби 21 травня росіяни також обстріляли низку населених пунктів Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинули, а ще шестеро отримали поранення. 

Автор:
Віта Молодан