Російська ракета зруйнувала багатоповерхівку в Авдіївці: під руїнами є люди

Російські окупаційні війська 23 травня завдали чергового ракетного удару по Авдіївці Донецької області. Ракета влучила в дев'ятиповерховий будинок, є постраждалі.

Про це в Facebook повідомив голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Фото: Facebook Віталія Барабаша Фото: Facebook Віталія Барабаша Фото: Facebook Віталія Барабаша Фото: Facebook Віталія Барабаша

Ракета зруйнувала багатоповерхівку — під завали знаходяться щонайменше дві людини. В адміністрації допускають, що під руїнами можуть бути до 5 людей.

Також внаслідок атаки двоє людей дістали поранення, одна жінка — у важкому стані.

"Людей вже не рятують ані міцні стіни будинків, ані розташування бомбосховищ - від ракет та ФАБів в Авдіївці не сховатися! Треба лише евакуюватися! Адже під важкими плитами, руїнами будівель можна поховати себе навічно. Така страшна смерть чатує на кожного, хто досі залишається у місті. Небезпечно всюди!", — звернувся Барабаш до місцевих жителів.

Нагадаємо, протягом доби 21 травня росіяни також обстріляли низку населених пунктів Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинули, а ще шестеро отримали поранення.