Російські війська нанесли ракетний удар по Одеському району

Окупанти ввечері 31 липня запустили ракети по території однієї з громад Одеського району, повідомляє Одеська районна держадміністрація.

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Станом на 18:40 відомо, що ракета влучила в кар'єр, про інші попадання покищо не повідомляється.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали тривоги!", - додали в держадміністрації.

Раніше російські загарбники завдали ракетного удару по порту в Одесі. Звернемо увагу, що цей обстріл відбувся після підписання представниками України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі за підтримки ООН двох ідентичних угод щодо відновлення експорту зерна з українських портів.

У зв'язку з цим МЗС України закликало ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань у рамках безпечного функціонування зернового коридору.