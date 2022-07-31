Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Російські війська нанесли ракетний удар по Одеському району

Російські війська нанесли ракетний удар по Одеському району

Окупанти ввечері 31 липня запустили ракети по території однієї з громад Одеського району, повідомляє Одеська районна держадміністрація.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Станом на 18:40 відомо, що ракета влучила в кар'єр, про інші попадання покищо не повідомляється.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали тривоги!", - додали в держадміністрації.

Раніше російські загарбники завдали ракетного удару по порту в Одесі. Звернемо увагу, що цей обстріл відбувся після підписання представниками України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі за підтримки ООН двох ідентичних угод щодо відновлення експорту зерна з українських портів.

У зв'язку з цим МЗС України закликало ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань у рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Автор:
Віта Молодан