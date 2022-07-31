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- Війна Війна
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- Події
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Російські війська нанесли ракетний удар по Одеському району
Окупанти ввечері 31 липня запустили ракети по території однієї з громад Одеського району, повідомляє Одеська районна держадміністрація.
Станом на 18:40 відомо, що ракета влучила в кар'єр, про інші попадання покищо не повідомляється.
"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали тривоги!", - додали в держадміністрації.
Раніше російські загарбники завдали ракетного удару по порту в Одесі. Звернемо увагу, що цей обстріл відбувся після підписання представниками України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі за підтримки ООН двох ідентичних угод щодо відновлення експорту зерна з українських портів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У зв'язку з цим МЗС України закликало ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань у рамках безпечного функціонування зернового коридору.