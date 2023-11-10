Російське судно зі скрапленим газом протаранили в Чорному морі

Пором "Славянин" під прапором Росії отримав бортову пробоїну в Чорному морі в районі болгарського мису Шабла. Судно перевозило залізничні цистерни зі зрідженим газом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на дані додатку для відстеження суден Vesselfinder.

Зазначається, що бортове пошкодження було отримане після зіткнення з іншим судном - New Raouf під прапором Республіки Палау, яке продовжило свій шлях у бік Туреччини і зараз знаходиться неподалік від входу до Босфору.

За даними болгарських ЗМІ, власником судна є ліберійська New Raouf Shipping Ltd, оператором - румунська Daytona Management.

Відомо, що російський пором отримав крен (затоплено три баластні цистерни) і повернувся в болгарський порт Варна для обстеження.

Пором "Славянин" курсує близько 10 років на лінії Варна-Кавказ, перевозячи залізничні цистерни. Як відзначають у Vesselfinder, незрозуміло, що він робив біля Шабли/Тюленово, тому що лінія до порту Кавказ, проходить по прямій більш в східному напрямку, в той час як російське судно рухалося дещо північніше.

Зауважимо, доходи від продажу газу, сирої нафти та продуктів її переробки є основним джерелом наповнення російського бюджету. Загалом залежність бюджету РФ від нафтогазових доходів за підрахунками російських ЗМІ складає понад 50%. Тому від ефективності нафтогазових санкцій проти Росії напряму залежить здатність Кремля вести агресивну війну в Україні.

Щоб уникнути шоку на нафтовому ринку Західні країни анонсували вищезгадані обмеження за пів року до початку їх дії, що дало Кремлю час підготувати схеми до уникнення санкцій. Готуючись до санкцій, росіяни сформували тіньовий флот зі старих танкерів, а також диверсифікували збут головним чином до азійських країн. Крім цього використовуючи тіньовий флот та схеми перевантаження сирої нафти у відкритому морі росіяни неодноразово порушували ембарго на поставки нафти в ЄС. Це дозволило Кремлю уникнути суттєвої втрати доходів від санкційних обмежень та зберегти здатність вести агресивну війну проти України.

Вже в жовтні США вирішили накласти санкції на окремі компанії та заблокували судна які перевозили російську нафту за ціною вище введених “Великою сімкою” обмежень. За данними агенства Reuters санкції США можуть змусити судновласників, котрі перевозять російську нафту більш зважено підходити до ризиків. Хоча перші санкції були зосереджені на сортах нафти Novy Port та ESPO Blend, які зазвичай є дорожчими ніж основний російський експортний сорт Urals. Співрозмовники видання зауважили, що санкції стосовно суден, які перевозять Urals за ціною вище прайскепів могли б стати сильнішим сигналом для перевізників. Водночас американські санкції щодо перевізників можуть посилити інтерес росіян до старих танкерів та збільшити тіньовий флот, що перевозить російську нафту.