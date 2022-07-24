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Російські цивільні льотчики беруть участь у війні проти України - розвідка
До російської військової агресії проти України залучені льотчики та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони країни-окупанта.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства оборони України.
Зазначається, що екіпажі літаків Ан-124-100 та Ил-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки для участі у війні проти народу України.
"У соціальних мережах та приватних розмовах, льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій жаліються на неможливість для себе та членів родин виїхати за кордон та обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за воєнні злочини після неминучої воєнної поразки Росії", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Чехія з вересня допоможе Словаччині патрулювати її повітряний простір, щоб словацька сторона могла без ризиків для своєї безпеки передати Україні винищувачі МІГ-29. При цьому не повідомляється, коли Україна отримає літаки.