Російські цивільні льотчики беруть участь у війні проти України - розвідка

До російської військової агресії проти України залучені льотчики та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони країни-окупанта.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства оборони України.

Зазначається, що екіпажі літаків Ан-124-100 та Ил-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки для участі у війні проти народу України.

"У соціальних мережах та приватних розмовах, льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій жаліються на неможливість для себе та членів родин виїхати за кордон та обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за воєнні злочини після неминучої воєнної поразки Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Чехія з вересня допоможе Словаччині патрулювати її повітряний простір, щоб словацька сторона могла без ризиків для своєї безпеки передати Україні винищувачі МІГ-29. При цьому не повідомляється, коли Україна отримає літаки.