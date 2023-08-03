Російські ДРГ у липні кілька разів намагалися прорвати північний кордон: Наєв розповів подробиці

У липні через північний кордон України намагалися пройти чотири диверсійні розвідувальні групи росіян.

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, окупанти намагалися проникнути на українську територію в межах Чернігівської та Сумської областей.

"Ці випадки було зафіксовано в темну пору доби, проте це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити диверсантів і відкрити вогонь на ураження", - зазначив він.

Українські захисники на північному кордоні. Фото: Сергій Наєв/Telegram

Наєв додав, що наразі на Північному напрямку тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.

Нагадаємо, вночі 1 серпня на Чернігівщині в межах Семенівської громади прикордонники зупинили спробу диверсійно-розвідувальної групи ворога перетнути державний кордон України. По диверсантам відразу відкрили вогонь на ураження. І під вогневим впливом прикордонників ворог відступив.

Посилення північного кордону

Президент України Володимир Зеленський 30 червня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача та дав доручення посилити північний напрямок України.

Пізніше командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що північний кордон в Україні посилять особовим складом і бойовою технікою у зв'язку з можливою підготовкою окупантів до теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції.

Зокрема, на цій ділянці кордону будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.