Російські обстріли 19 жовтня: в Херсоні та Бериславі є поранені, у Вовчанську знищено ще один будинок (ФОТО)

Шонайменше шестеро людей були поранені протягом 19 жовтня в Херсонській області внаслідок обстрілів. Про це свідчать повідомлення обласної військової адміністрації та її начальника Олександра Прокудіна.

Деталі обстрілів Херсонщини 19 жовтня

Зокрема, вранці ворог вдарив по Херсону з артилерії. Внаслідок влучанняв житлову зону постраждали троє людей. Так, у важкому стані госпіталізовано 49-річну жінку, в якої діагностована контузія та мінно-вибухова травма, осколкові травми.

Також з осколковими пораненнями потрапили до лікарні чоловіки віком 60 і 39 років. В свою чергу, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок обстрілів почалися пожежі в житлових будинках за різними адресами, які вдалося швидко загасити.

Крім того, армія РФ обстріляла Берислав з авіації, випустивши десять бомб. Поранення отримали дві жінки: у 68-річної місцевої жительки мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма та інші ушкодження, а жінку вікром 55 років доставлено до лікарні з пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою.

Також у місті пошкоджено службові автівки. Крім цього, дві керовані авіабомби поцілили по селищу Веселе Новокаховської громади. За словами Прокудіна, наслідки цього удару ще з’ясовуються.

В свою чергу, ввечері окупанти завдали удару по селу Станіслав. Було влучання у приватний будинок. Постраждав 73-річний чоловік, якому надали допомогу на місці. Зазначається, що стан постраждалого задовільний, госпіталізація йому не знадобилася.

Начальник Херсонської міської ВА Роман Мрочко повідомив також про обстріл з боку російських окупаційних військ близько 20:00 центральної частини міста, внаслідок чого виникла пожежа на території одного з підприємств, яка була ліквідована.

Артобстріл Вовчанська спричинив пожежу, двоє поранені

В Харківській області удень російські війська завдали артилерійського удару по приватному сектору прикордонного Вовчанська. За даними ДСНС, ворог поцілив у приватне подвір’я, спричинивши пожежу та руйнування.

Пожежа охопила площу 350 квадратних метрів: горів гараж, дві господарчі будівлі та автомобіль. За попередньою інформацією, поранено двоє осіб. Підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.

Пожежа у Вовчанську внаслідок обстрілу 19 жовтня. Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Пожежа у Вовчанську внаслідок обстрілу 19 жовтня. Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Пожежа у Вовчанську внаслідок обстрілу 19 жовтня. Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Пожежа у Вовчанську внаслідок обстрілу 19 жовтня. Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Пожежа у Вовчанську внаслідок обстрілу 19 жовтня. Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Пожежа у Вовчанську внаслідок обстрілу 19 жовтня. Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

На Дніпропетровщині - п'ять обстрілів за день

У Дніпропетровскій області, за словами начальника ОВА Сергія Лисака, зафіксовано п'ять обстрілів за день. Зокрема, росіяни спрямували дві ракети на населені пункти Дніпровського району. В одному з них через атаку сталося займання.

По Нікопольському району окупанти били з важкої артилерії, а також спрямували туди дрон-камікадзе. Під обстрілом був сам районний центр та Марганецька громада. В останній пошкоджено гімназію, клуб та інфраструктурний об'єкт.

Загалом в районі побиті 10 житлових будинків, п'ять господарських споруд, дві автівки, з десяток сонячних панелей та лінії електропередачі. Загалом в регіоні минулося без жертв та постраждалих.

На Сумщині - знову значне посилення обстрілів прикордоння

За даними ж Сумської ОВА, станом на 21:00 в регіоні зафіксовано 24 обстріли прикордонних територій (188 вибухів). Зокрема, по Білопільській громаді здійснено обстріли з мінометів (13 вибухів), гранатометів (СПГ) (2 вибухи) та артилерії (16 вибухів), по Шалигинській - мінометний обстріл (2 вибухи), по Великописарівській - мінометний обстріл (39 вибухів) та артобстріл (10 вибухів).

По Хотінській громаді ворог бив з артилерії (2 вибухи), по Юнаківській - з РСЗВ (8 вибухів), по Середино-Будській - з АГС (32 вибухи), а на Глухівську громаду росіяни скинули дві міни.

Найгучніше було у четвер в Краснопільській громаді, де зафіксовано мінометні (37 вибухів) та артилерійські обстріли (19 вибухів). Унаслідок одного з артобстрілів поранено цивільну особу. Також здійснено скидання з БПЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (6 вибухів).