Російські окупанти накрили вогнем село на Херсощині

Сьогодні, 20 березня, армія країни-агресора РФ вкотре цинічно обстріляла село Микільське Дар'ївської тергромади Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що снаряди влучали прямо у помешкання мирних жителів – пошкоджені щонайменше п'ять будинків.

Наразі відомо, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік.

Кількість постраждалих ще встановлюється.

В Херсонській ОВА підкреслили, що медики вже надають допомогу людям, що травмовані через російський удар по мирному селу Херсонщини.

Зазначимо, російські окупаційні війська протягом доби 19 березня 86 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Є постраждалі серед цивільного населення - шестеро людей дістали поранення.