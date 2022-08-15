Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" та вдарили чотирма ракетами С-300

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. Під удар ворога 15 серпня потрапили два райони - Синельниківський та Нікопольський.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч масових атак. Під удар ворога потрапили два райони - Синельниківський та Нікопольський. Нікопольський район росіяни атакували з "Градів".", - зазначив Резніченко.

За його словами, у Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнувань склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає.

Ще 20 реактивних снарядів поцілили у Марганецьку громаду. Там без руйнувань і постраждалих.

У Покровській громаді через ворожий обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. Попередньо, ніхто не постраждав.

"По Синельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300. Зруйнований об’єкт соціальної інфраструктури. Деталі "прильоту" з’ясовуються", - повідомив очільник ОВА.

Також одну російську ракету - X-59 - наші військові цієї ночі над Дніпрпетровською областю збили.

Зазначимо, в ніч з 10 на 11 серпня окупаційні війська відкривали вогонь по Дніпропетровському, Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області. В результаті двоє людей загинули, семеро дістали поранення, серед них — 13-річна дитина.