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Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії
Фото: пресслужба Дніпропетровської ОВА

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. Двічі протягом ночі армія РФ обстрілювала Нікополь з важкої артилерії. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Важка артилерія ворога знову працювала по мирному місту. Протягом ночі агресор двічі обстріляв Нікополь", - зазначив Лисак.

За його словами, у місті потрощені шість приватних будинків та дві господарчі споруди. Також пошкоджені газопровід та лінія електропередач.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, протягом дня 25 травня російські окупаційні війська двічі обстріляли Нікополь із важкої артилерії. Ворог пошкодив сім приватних житлових будинків та стільки ж господарських споруд.

Автор:
Світлана Манько