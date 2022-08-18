Російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. Під удар ворога 18 серпня потрапили два райони - Криворізький та Нікопольський.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з трьома обстрілами. Російська армія завдала ударів по двох районах - Криворізькому та Нікопольському. Двічі накрила вогнем Нікопольський. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії", - зазначив Резніченко.

За його словами, поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні.

У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм.

Обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади.

Крім того, у Криворізькому районі ворог скерував "Урагани" на Апостолівську громаду. Без руйнувань та постраждалих.

"У Великій Костромці Зеленодольської громади електрики зараз лагодять пошкоджену лінію. Там до тисячі людей лишилися без світла через ворожий удар напередодні увечері", - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдень 16 серпня знову обстріляли житлові квартали Нікополя Дніпропетровської області. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії.