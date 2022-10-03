Російські окупанти вдарили по Дніпропетровщині. Постраждала дитина

У ніч проти понеділка російські загарбники нанесли ракетний удар "Точкою-У" по селу Мар'янське Криворізького району Дніпропетровської області (неподалік адміністративного кордону Дніпропетровської та Херсонської областей), внаслідок чого постраждала дитина.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Пошкоджено зерносховища, причал і спецтехніка сільгосппідприємства, чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, 300 сонячних панелей. Одна 14-річна дівчина постраждала: отримала легкі пошкодження, їй надали медичну допомогу, наразі аварійні бригади ДТЕКу повернули світло в будинки, знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів", - написав він.

За його словами, вдень окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь. У результаті удару сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. "Згорів один пором. На щастя, люди не постраждали", - розповів голова обладміністрації.

Також удень у Криворізькому районі сили протиповітряної оборони збили ракету супротивника. "Наслідки уточнюються. Попередньо – без жертв... Щодо інших районів області – ситуація стабільна. Кордони Дніпропетровської області повністю контролюють Збройні сили України ", – розповів він.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. Вранці 3 жовтня росіяни нанесли ракетний удар по Дніпровському району.