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Російські окупанти вдарили по Дніпропетровщині. Постраждала дитина
У ніч проти понеділка російські загарбники нанесли ракетний удар "Точкою-У" по селу Мар'янське Криворізького району Дніпропетровської області (неподалік адміністративного кордону Дніпропетровської та Херсонської областей), внаслідок чого постраждала дитина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Пошкоджено зерносховища, причал і спецтехніка сільгосппідприємства, чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, 300 сонячних панелей. Одна 14-річна дівчина постраждала: отримала легкі пошкодження, їй надали медичну допомогу, наразі аварійні бригади ДТЕКу повернули світло в будинки, знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів", - написав він.
За його словами, вдень окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь. У результаті удару сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. "Згорів один пором. На щастя, люди не постраждали", - розповів голова обладміністрації.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також удень у Криворізькому районі сили протиповітряної оборони збили ракету супротивника. "Наслідки уточнюються. Попередньо – без жертв... Щодо інших районів області – ситуація стабільна. Кордони Дніпропетровської області повністю контролюють Збройні сили України ", – розповів він.
Нагадаємо, армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. Вранці 3 жовтня росіяни нанесли ракетний удар по Дніпровському району.