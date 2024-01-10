Російські окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300

Ввечері 10 грудня російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, били ракетами С-300. За попередніми даними, внаслідок ворожого удару десять осіб отримали поранення. Серед постраждалих - двоє у важкому стані.

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

За його словами, на місці удару триває огляд і працюють служби, пошкоджено цивільний об‘єкт.

Пізніше він додав, що окупанти влучили біля готелю в середмісті Харкова двома ракетами. Одна людина - у тяжкому стані, одна - отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші - легкому. Серед постраждалих - журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Інформація щодо загиблих наразі відсутня, але така ймовірність не виключена.

"Удар прийшовся по цивільному обʼєкту. Висока вирогідність жертв серед людей, що в ньому знаходилися. На парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали усі відповідні служби", - повідомив мер міста Терехов.

Синєгубов додав, що кількома годинами раніше окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок цього загинула 48-річна жінка.

Пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в школі.