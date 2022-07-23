Російські окупанти випустили 13 ракет по Кіровоградщині: є загиблі і поранені

Ранок на Кіровоградщині у суботу, 23 липня, почався з ворожих прильотів. Росіяни поцілили 8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3 в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру.

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Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Зазначається, що ворожі удари були завдані по військовому аеродрому "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці".

"Є загиблі і поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи", - поінформував Райкович.

За його словами, наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади "Обленерго" працюють.

Нагадаємо, армія РФ зранку, 23 липня, завдала удару із реактивних систем залпового вогню по Основ’янському району Харкова. Пошкоджені житловий будинок та офісні приміщення, одна людина постраждала. Дісталося чотирьом обласним районам.