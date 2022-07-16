16 липня вночі армія країни-агресора РФ завдала ракетних ударів по місту Чугуєву в Харківській області. Зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. Троє мирних жителів загинули.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, є жертви: 3 людини загинули - 2 чоловіків 60 та 68 років, жінка 70 років. Ще 3 людей медики госпіталізували до лікувальних установ", - повідомив він.

Внаслідок російської агресії зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів.

Протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Без постраждалих.

За словами Синєгубова, у Харкові за ніч ударів не було.

"Правоохоронці фіксують всі злочини окупантів. Тероризм росіян не залишиться без покарання!", - підкреслив очільник ОВА.