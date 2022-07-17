Російські окупанти знову ракетами вдарили по Харкову

Вночі 17 липня армія країни-агресора РФ знову ракетами вдарила по Харкову. Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську та Чкаловську громади Харківської області.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 03 год в Київському районі внаслідок влучання 2 ракет сталося загорання одного з поверхів у п’ятиповерховій виробничої будівлі. Постраждала 59-річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи", - зазначив він.

Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль.

У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждалих, на щастя, немає.

"Бойові дії на Харківщині тривають. Ворог намагається утримати зайняті позиції, перегруповується, веде повітряну розвідку. Гарячим залишається Ізюмський напрямок, де наші ЗСУ не пропускають ворога та не втрачають свої позиції", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, 16 липня вночі армія країни-агресора РФ завдала ракетних ударів по місту Чугуєву в Харківській області. Зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. Троє мирних жителів загинули.