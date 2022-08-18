Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Харківу: є загиблі та поранені

Вночі армія країни-агресора РФ знову обстріляла Харків.Влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі. Станом на зараз 18 поранених, 2 з них - дитини. 1 людина загинула.

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Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. Внаслідок влучень кілька пожеж,", - заявив Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські війська обстріляли два райони міста.

"О 4:32 перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. «Прилетіло» до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожежа", - зазначив Терехов.

За його словами, інформація ще уточнюється. Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, після ракетного удару в Слобідському районі Харкова станом на зараз 18 поранених, 2 з них - дитини. 1 людина загинула.

Нагадаємо, росіяни ввечері в середу, 17 серпня, завдали ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова. 7 людей загинули. 16 - поранені, серед них - 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані - в середньому стані. Рятувальники продовжують пошукові роботи.