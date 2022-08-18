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Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Харківу: є загиблі та поранені
Вночі армія країни-агресора РФ знову обстріляла Харків.Влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі. Станом на зараз 18 поранених, 2 з них - дитини. 1 людина загинула.
Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. Внаслідок влучень кілька пожеж,", - заявив Синєгубов.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські війська обстріляли два райони міста.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"О 4:32 перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. «Прилетіло» до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожежа", - зазначив Терехов.
За його словами, інформація ще уточнюється. Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, після ракетного удару в Слобідському районі Харкова станом на зараз 18 поранених, 2 з них - дитини. 1 людина загинула.
Нагадаємо, росіяни ввечері в середу, 17 серпня, завдали ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова. 7 людей загинули. 16 - поранені, серед них - 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані - в середньому стані. Рятувальники продовжують пошукові роботи.