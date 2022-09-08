Російські окупанти зранку обстріляли два райони Харкова: двоє загиблих

Зранку 8 вересня у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти нанесли удари по Немишлянському та Індустріальному районах міста.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Обстріл Немишлянського району. Попередньо із РСЗВ. Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється", - зазначив Терехов.

За його словами, також під ворожим вогнем Індустріальний район.

"Попередньо два «прильоти». Один в адміністративний будинок. По другому інформація уточнюється", - повідомив мер.

Як зауважив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на цю хвилину, внаслідок обстрілів Індустріального району є постраждалі.

За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань.

"Просимо жителів максимально перебувати в укриттях, не ігноруйте сигналів тривоги!", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, 8 вересня близько півночі армія країни-агресора завдала ракетних ударів по Харкову, поціливши в об'єкт критичної інфраструктури та в одне з підприємств міста.