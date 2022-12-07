Російські ракети С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи на Харківщині

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під обстрілами окупантів залишається Куп‘янська громада.

У місті Куп’янськ внаслідок артилерійських ударів частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна.

"Під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева жителька 67-років, госпіталізалована до медичної установи. Пошкоджені дах, вікна житлових будинків, господарчі споруди", - зазначив Синєгубов..

Також 6 грудня після 17 години у Дворічанській громаді горів будинок.

Крім того, три російські ракети комплексу С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи у с.Борівське, що в Шевченківській громаді.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян, на жаль, загинула жінка 43 років. Поранення отримав 50-річний чоловік, госпіталізований у важкому стані.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знищили 249 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, під артилерійськими обстрілами окупантів 6 грудня залишалися Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони Харківської області. Внаслідок обстрілів росіян у селі Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув чоловік.