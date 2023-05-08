Російські ракети знищили склад Червоного Хреста з гуманітаркою на Одещині

Унаслідок обстрілів країною-агресором РФ вночі 7 травня в Одесі згоріли склади з гуманітарною допомогою від Українського Червоного Хреста. Роботу організації в регіоні призупинено.

Про це повідомляє пресслужба Товариства Червоного Хреста України.

"7 травня 2023 року внаслідок ракетного удару по Одесі було знищено складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1 000 квадратних метрів. Пожежа повністю знищила гуманітарну допомогу, яка знаходилась на складі", - йдеться у повідомленні.

Наразі надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проєктів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинено.

Крім того, через ракетний обстріл Миколаївської області, що стався 7 травня 2023 року, пошкоджень зазнав мобільний шпиталь Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Внаслідок удару частина медичного обладнання, технічних засобів та меблів, які там знаходились, стали непридатними для подальшого використання.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу після чого, шпиталь запрацює у звичному режимі, проте вже в іншому місці.

Також повідомляється, що співробітники та волонтери Українського Червоного Хреста не постраждали.

"Населення, гуманітарні організації, лікарні – не є мішенню! Напади на співробітників та установи Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та класифікується як ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН!", - наголошують в організації.

Там додають, що з 24 лютого 2022 року пошкоджено чи повністю зруйновано вже 25 будівель (офісів, складів, баз) Українського Червоного Хреста

Нагадаємо, пізно ввечері 7 травня армія країни-агресора завдала ракетного удару по Одеській області. Ворог випустив ракети Х-22 по одному з продовольчих підприємств і рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі.

Також російські війська вночі 7 травня здійснили ракетний обстріл Миколаївської області. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території.