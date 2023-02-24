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Російські війська 10 разів за ніч відкривали вогонь по Дніпропетровській області. Є руйнування
Військові Російської Федерації в ніч з 23 на 24 лютого 10 разів завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Зафіксували руйнування житлових будинків та цивільна інфраструктура.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
У Нікополі окупанти пошкодили 8 приватних будинків. В одному з них виникла пожежа — рятувальники оперативно ліквідували загорання. Росіяни пошкодили 5 господарських споруд, 2 магазини та кафе.
Відомо, що вогонь вели з важкої артилерії по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорiвськiй громадах. Попередньо, обійшлося без постраждалих.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Деталі атак по місту ще уточнюються. Працюють рятувальники й на решті територій, куди прилетіли ворожі снаряди. З'ясовують наслідки обстрілів. Прохання сьогодні і найближчими днями бути особливо обачними. Реагувати на можливі сповіщення про повітряну тривогу", — звернувся Лисак до громадян.
Раніше повідомлялося, що дві людини у Марганецькій громаді отримали осколкові поранення під час одного з російських обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого.
Крім того, внаслідок обстрілу Нікополя 19 лютого пошкодженими виявилися одноповерховий та чотири багатоповерхові будинки, приватне підприємство та ЛЕП.