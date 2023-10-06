АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Російські війська 78 разів обстріляли Херсонщину, поранено четверо людей

Російські війська 78 разів обстріляли Херсонщину, поранено четверо людей
Фото: очільник області Олександр Прокудін

Протягом доби 5 жовтня російські загарбники 78 разів обстріляли населені пункти Херсонської області, випустивши 330 снарядів. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, ще чотири - отримали поранення

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його словами, ворог гатив з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, лікарню у Бериславі, а також – у соціально - медичну установу в Херсонському районі.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники 78 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 445 снарядів. Через російську агресію 2 людини  дістали поранення.

Автор:
Тетяна Гойденко