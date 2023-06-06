Російські війська 79 разів обстріляли Запорізьку область, є руйнування

Рашисти продовжують тероризувати мирне населення Запорізької області. Протягом минулої доби ворог 79 разів обстріляв прифронтові населені пункти.

Про це повідомляє Запорізька військова обласна адміністрація.

Згідно з повідомленням, окупанти завдали авіаудару та 7 разів відкривали вогонь з РСЗВ по Ольгівському. Окрім цього, "накрили" з артилерії Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївці, Чарівне, Червоне, Білогір'я, Полтавку, Гуляйпільське, Темирівці, Щербаки, Малинівці, Верхній Терсі, Степове, Кам'янське та Плавні. Загалом, ці населені пункти зазнали 71 удару.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено 25 цивільних об'єктів.

"ЗСУ знають свою роботу і дуже скоро виб'ють рашистську пошесть с нашої землі, а доти бережіть себе та своїх близьких від підступності окупанта", - повідомляють в ОВА і закликають людей не ігнорувати повітряні тривоги.

Російські окупаційні війська продовжують атакувати мирні міста і села Запорізької області. Так, протягом доби 4 червня ворог обстріляв 19 населених пунктів області.