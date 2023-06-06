АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Російські війська 79 разів обстріляли Запорізьку область, є руйнування

Російські війська 79 разів обстріляли Запорізьку область, є руйнування
Обстріли Запорізької області. Фото: ЗОВА

Рашисти продовжують тероризувати мирне населення Запорізької області. Протягом минулої доби ворог 79 разів обстріляв прифронтові населені пункти.

Про це повідомляє Запорізька військова обласна адміністрація.

Згідно з повідомленням, окупанти завдали авіаудару та 7 разів відкривали вогонь з РСЗВ по Ольгівському. Окрім цього, "накрили"  з артилерії Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївці, Чарівне, Червоне, Білогір'я, Полтавку, Гуляйпільське, Темирівці, Щербаки, Малинівці, Верхній Терсі, Степове, Кам'янське та Плавні. Загалом, ці населені пункти зазнали 71 удару.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено 25 цивільних об'єктів.

"ЗСУ знають свою роботу і дуже скоро виб'ють рашистську пошесть с нашої землі, а доти бережіть себе та своїх близьких від підступності окупанта", - повідомляють в ОВА і закликають людей не ігнорувати повітряні тривоги.

Російські окупаційні війська продовжують атакувати мирні міста і села Запорізької області. Так, протягом доби 4 червня ворог обстріляв 19 населених пунктів області.

Автор:
Тетяна Гойденко