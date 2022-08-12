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Російські війська атакували Дніпропетровщину: є постраждалі, серед них діти
В ніч на 12 серпня окупанти відкрили вогонь з РСЗВ по Нікопольському і Криворізькому районах Дніпропетровської області. В результаті постраждали цивільні люди, серед них одна дитина.
Про це повідомив очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
По Марганцю вдарили з "Градів" і випустили 40 реактивних снарядів. Троє людей постраждали, з них одна дитина.
"В місті частково зруйновано п’ятиповерхівку, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, кафе, магазин, друкарню, декілька гаражів", — уточнив Лукашук.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Нікополі обстріли пошкодили 4 приватні будинки і легкову автівку. У Криворізькому районі обстріляли з "Ураганів" прикордонні території Зеленодольської громади і Велику Костромку — пошкоджено 3 житлові будинки і літню кухню.
Днем раніше, в ніч з 10 на 11 серпня, окупаційні війська відкривали вогонь по Дніпропетровському, Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області. Тоді двоє людей загинули, семеро дістали поранення, серед них — 13-річна дитина.