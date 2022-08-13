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Російські війська атакували Миколаїв, ракета розірвалась біля житлового будинку

Російські війська атакували Миколаїв, ракета розірвалась біля житлового будинку

13 серпня, близько 20:00, окупаційні війська РФ вчергове завдали удару по місту Миколаїв. Влучання зафіксували поблизу житлового будинку, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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"Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З’ясовуємо наслідки", — написав він.

Наразі відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу.

Повітряну тривогу у Миколаєву та області оголосили о 20:09, невдовзі місцеві жителі почули вибухи. 

Раніше повідомлялося, що осійські війська обстріляли Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". В результаті троє людей дістали поранення, серед них 13-річна дитина. 

До цього з'явилася інформація, що  ЗС РФ двічі за ніч на 10 серпня обстріляли із "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області. В результаті атак 13 людей загинули, ще 11 отримали поранення. 

Автор:
Віта Молодан