Російські війська атакували Миколаїв, ракета розірвалась біля житлового будинку

13 серпня, близько 20:00, окупаційні війська РФ вчергове завдали удару по місту Миколаїв. Влучання зафіксували поблизу житлового будинку, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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"Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З’ясовуємо наслідки", — написав він.

Наразі відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу.

Повітряну тривогу у Миколаєву та області оголосили о 20:09, невдовзі місцеві жителі почули вибухи.

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Раніше повідомлялося, що осійські війська обстріляли Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". В результаті троє людей дістали поранення, серед них 13-річна дитина.

До цього з'явилася інформація, що ЗС РФ двічі за ніч на 10 серпня обстріляли із "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області. В результаті атак 13 людей загинули, ще 11 отримали поранення.