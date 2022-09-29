Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Російські війська атакували Оріхів: виникла масштабна пожежа

Російські війська атакували Оріхів: виникла масштабна пожежа

Вночі 29 вересня військові Російської Федерації завдали ударів по приватних будинках в Оріхові Запорізької області. Внаслідок обстрілу виникли пожежі загальною площею десятки квадратних метрів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Фото 2 — Російські війська атакували Оріхів: виникла масштабна пожежа
Фото 3 — Російські війська атакували Оріхів: виникла масштабна пожежа
Фото 4 — Російські війська атакували Оріхів: виникла масштабна пожежа
Фото 5 — Російські війська атакували Оріхів: виникла масштабна пожежа

На місця влучання снарядів оперативно прибули рятувальники, сили ДСНС ліквідували пожежі.

"В місті Оріхів ще лишаються місцеві жителі, зокрема кілька десятків батьків з дітьми. Водночас практично усі вчителі та учні виїхали. Місцева влада закликає до евакуації та допомагає виїхати", — зазначив Старух.

Також 29 вересня окупаційні війська обстріляв Гуляйполе. В місті росіяни зруйнували три будинки.

Днем раніше армія країни-агресора РФ також обстріляла Гуляйполе Запорізької області ракетами С-300. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки.

До цього росіяни зранку 27 вересня запустила ракети по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки у місті спалахнула пожежа. 

Автор:
Віта Молодан