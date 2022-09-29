Російські війська атакували Оріхів: виникла масштабна пожежа

Вночі 29 вересня військові Російської Федерації завдали ударів по приватних будинках в Оріхові Запорізької області. Внаслідок обстрілу виникли пожежі загальною площею десятки квадратних метрів.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

На місця влучання снарядів оперативно прибули рятувальники, сили ДСНС ліквідували пожежі.

"В місті Оріхів ще лишаються місцеві жителі, зокрема кілька десятків батьків з дітьми. Водночас практично усі вчителі та учні виїхали. Місцева влада закликає до евакуації та допомагає виїхати", — зазначив Старух.

Також 29 вересня окупаційні війська обстріляв Гуляйполе. В місті росіяни зруйнували три будинки.

Днем раніше армія країни-агресора РФ також обстріляла Гуляйполе Запорізької області ракетами С-300. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки.

До цього росіяни зранку 27 вересня запустила ракети по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки у місті спалахнула пожежа.