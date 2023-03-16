Російські війська атакували подвір'я медзакладу у Херсоні, є руйнування (ФОТО)

Увечері 16 березня російські окупаційні війська атакували подвір'я одного з медичних закладів Херсона. Атака була скоєна із безпілотників.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, через ворожу атаку пошкоджено транспортні засоби та сусідні будівлі.

Російські окупанти атакували медзаклад у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

За попередньою інформацією, персонал та пацієнти медзакладу не постраждали.

Нагадаємо, протягом доби 15 березня окупанти 88 разів відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. 3 людини дістали поранення в результаті обстрілів області.